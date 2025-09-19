Рабочие приступили к емонту на КНС в поселке Голубое Солнечногорска

Канализационно-насосную станцию на Трехсвятской улице в поселке Голубое городского округа Солнечногорск реконструируют по госпрограмме. Ход масштабного ремонта КНС проработан министром ЖКХ Московской области Кириллом Григорьевым и главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На время проведения работ МосАВС поставили временную схему перекачки стоков по байпасной линии, но в дальнейшем возможность ее подключения останется в качестве дополнительного аварийного резерва.

«В планах работ — обновление павильона, закупка насосного оборудования и замены тельферной балки для быстрой замены насосов. Помимо этого, установят новый шкаф управления: первый для дробилки уже установлен, а второй будет обеспечивать бесперебойную работу насосов. После проведения ремонта на КНС будет три насоса одинаковой мощности с частотным приводом, они обеспечат плавный режим работы в пиковых нагрузках: два в работе и один резервный», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, для бесперебойной работы КНС будет установлен дизельгенератор на постоянное использование для обеспечения 1 категории надежности в дополнение к двум питающим центрам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.