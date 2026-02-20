сегодня в 17:24

Пути к школе и больнице расчистили от снега на улице Амбулаторной в Можайске

В Можайске Московской области после сильного снегопада коммунальные службы привели в порядок улицу Амбулаторную — один из значимых и проходимых участков.

На этой улице расположены подъездные пути сразу к двум социально значимым объектам. Среди них школа № 1 и Можайская больница.

После обильного снегопада коммунальщики и дорожники работали в круглосуточном режиме. Чтобы расчистить проезды и тротуары, задействовали бригаду рабочих, фронтальный погрузчик и два самосвала.

С улицы вывезли более 130 кубометров снега. Сейчас подходы к учебному и медицинскому учреждениям полностью свободны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.