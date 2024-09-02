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Путепровод через железную дорогу планируют построить в Балашихе к 2028 году

В округе Балашиха к 2028 году планируют построить автомобильной дороги протяженностью более 2,1 км с путепроводом через железную дорогу, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по строительству путепровода в городском округе Балашиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство путепровода на 0+700 км автомобильной дороги Носовихинское ш. — Черное — Федурново в городском округе Балашиха Московской области».

Планируется строительство автомобильной дороги протяженностью более 2 150 м с путепроводом через железную дорогу.

Окончание выполнения работ запланировано на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.