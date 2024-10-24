Пункт приема вторсырья «Мегабак» обновили в Бронницах

На территории Бронниц состоялось открытие реконструированного пункта приема «Мегабак» в новом формате, где каждый житель может сдать вторсырье и получить денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На мероприятии присутствовали представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, отраслевого блока администрации, а также ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

«Сегодня на площадках «Мегабак» по всей Московской области стартуют сразу 2 акции — «БумБатл» и «Сдай шины на Мегабак». Все они уже готовы к приему сырья и посетителей: оборудованы специальными емкостями и весами. Площадки расположены в доступной удаленности от жилых районов, поэтому каждый житель сможет сдать ненужные вещи и затратить на это мимимум времени», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Участие в открытии приняли порядка 50 жителей округа. Они смогли сдать пластик, стекло, автопокрышки, крупногабаритные отходы, батарейки и текстиль. Жители не просто избавились от ненужных вещей, но и дали им вторую жизнь.

Адрес площадки: г. Бронницы, Кирпичный проезд. Время работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 9:00 до 17:00.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.