Проверку работы канализации провели в населенном пункте Воскресенского округа

Жители деревни Расловлево городского округа Воскресенск обратились в правительство Московской области с жалобой на неудовлетворительную работу системы водоотведения. В ответ на обращение была оперативно направлена группа подмосковной аварийно-восстановительной службы для проведения проверки и оценки состояния инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В результате обследования был обнаружен, излив канализационных стоков на рельеф местности вследствие разрушения участка коллектора перед очистными сооружениями. Также зафиксирована остановка работы очистных сооружений и неисправность канализационно-насосной станции, расположенной на их территории. Машинный зал подтоплен стоками, приемное отделение заполнено, инженерная инфраструктура изношена. В 2014 году производились ремонтные работы помещения и оборудования КНС. В настоящее время на КНС ведутся работы по замене насосного оборудования.

Дополнительно установлено, что железобетонные и металлические конструкции КНС имеют явные следы коррозии, местами разрушены. Трубопроводные коммуникации также подвержены частичному разрушению. Вблизи административно-бытового корпуса и КНС имеются подтопления канализационными водами.

Территория ОС имеет запущенный вид. Нарушены заградительные конструкции, въездные ворота в ветхом состоянии. Кроме того, на объекте были выявлены и другие недостатки.

На основании результатов проверки администрации городского округа Воскресенск рекомендовано взять на контроль работы по восстановлению работоспособности КНС и канализационного коллектора в деревне Расловлево. Обеспечить выполнение работ по проведению санитарной обработки территорий, подвергшихся подтоплению канализационными стоками после восстановления работоспособности канализационного коллектора. Информировать жителей о работах на инженерных сетях. Своевременно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.