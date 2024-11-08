Проверку инженерных сетей многоквартирных домов провели в Балашихе

сегодня в 12:39

Начальник управления энергетики и ресорусоснабжения Дмитрий Брушлинский провел встречу с жителями микрорайона Южный в формате «срочной выездной администрации» по вопросу обследования инженерных сетей многоквартирных домов на улице Фучика по поручению заместителя главы Балашихи Максима Сидоркина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи проверили работоспособность системы отопления, инженерных сетей многоквартирных домов и подачу теплоносителя.

«На сегодняшний день управляющей организацией выполнены все необходимые мероприятия для бесперебойной подачи отопления в дома.Также осмотрели содержание дворовых территорий, уборку смета и вывоз мусора. В целом микрорайон содержится в надлежащем состоянии», — сообщил Дмитрий Брушлинский.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и других общественных территорий в разных районах городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.