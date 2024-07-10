Проверка вентиляционных каналов и дымоходов в Подмосковье завершена на 94%

Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Московской области идут проверки многоквартирных домов перед началом отопительного сезона. Уже проверено 94% вентиляционных каналов и дымоходов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

К 15 сентября все МКД должны пройти проверку и получить паспорт готовности, а чтобы достичь этой цели, требуется прохождение обязательных процедур, включая осмотр дымовых каналов и вентиляции.

«Управляющие компании должны проверять системы вентиляции МКД не реже 3 раз в год, а также оперативно реагировать на все обращения жителей. С начала апреля уже проведено обследование более 36 тыс. систем вентиляции и дымоходов. До старта отопительного сезона в планах проверить еще порядка 3 тыс. элементов», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

При осмотре вентиляционных каналов и дымоходов проверяют наличие загрязнений или повреждений, а также состояние уплотнительных элементов, фильтров, вентиляционных решеток и клапанов.

Специалистам необходимо убедиться, что вентиляционная система работает исправно и обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха. При необходимости проводится чистка и обслуживание системы для предотвращения возможных поломок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.