Проведение ремонта придомовых территорий проверят в Подмосковье

Главное контрольное управления Московской области проводит внеплановую проверку администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области на предмет соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Московской области субсидии, выделенной в 2022 году на софинансирование работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов на дворовые территории, сообщает пресс-служба ведомства.

Субсидия в размере 39,3 млн рублей предоставлена Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на ремонт более 42 тыс. кв. метров дефектов асфальтового покрытия более дворовых территорий.

В ходе проверки ревизоры проконтролируют соблюдение администрацией Сергиево-Посадского городского округа условий соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области, а также фактическое выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия 136 дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.