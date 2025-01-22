Прорыв кипятка в столичном районе Гольяново ликвидирован

Оперативные службы ликвидировали вытекание горячей воды на Уральской улице в районе Гольяново, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

В настоящий момент проводятся работы по приведению дорожного полотна в порядок.

Ранее в московском районе Гольяново на Уральской улице прорвало трубу с горячей водой — кипяток затопил проезжую часть, а район заволокло густым паром. На место ЧП прибыли городские службы, включая спасателей и медиков.

Прокуратура Москвы взяло на контроль устранение последствий утечки воды, сообщили в ведомстве.