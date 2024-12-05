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Промывку фильтров на водозаборном узле провели в подмосковной деревне Пречистое

На этой неделе специалисты МУП «Истринская теплосеть» провели работы по промывке фильтров на водозаборном узле в деревне Пречистое, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Эта процедура важна для обеспечения бесперебойного водоснабжения и поддержания качества воды.

Регулярная промывка помогает избежать загрязнения и накопления железа, что напрямую влияет на качество функционирование системы водоснабжения.

Также работы проводились в деревне Черная, где осуществили очистку корзины на канализационной насосной станции (КНС). Чистка корзины помогает предотвратить засоры и обеспечить надежную работу насосной станции.

А в поселке Снегири и деревне Кострово на канализационной насосной станции была проведена чистка насосов. Эффективная работа насосов — залог надежного функционирования всей канализационной системы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.