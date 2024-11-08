Промывка магистрали холодного водоснабжения проведена в селе Онуфриево Истры

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В ночь со 2 на 3 ноября 2024 года на водозаборном узле (ВЗУ) с. Онуфриево произошли значительные скачки напряжения, вызвавшие временную остановку насосов второго подъема. Эти насосы играют ключевую роль в подаче воды в центральную магистраль. Из-за их остановки внутри трубопроводной системы образовались гидроволны. Это привело к загрязнению воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

С целью устранения негативных последствий остановки насосов работники МУП «Истринская теплосеть» провели комплекс мероприятий по промывке магистрали холодного водоснабжения (ХВС). Данная процедура была направлена на очистку трубопроводов. После были взяты пробы для анализа воды. Отклонений от нормативов не обнаружено.

Важно отметить, что в процессе промывки подача воды потребителям не прекращалась, однако наблюдались временные проседания давления в системе.

Для мониторинга ситуации сотрудники МУП «Истринская теплосеть» провели опрос среди жильцов поселка относительно наличия жалоб на качество водоснабжения. На сегодняшний день жалобы отсутствуют.

Специалисты продолжают следить за качеством водоснабжения.

По всем вопросам можно круглосуточно обратиться в диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть» по телефонам: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.