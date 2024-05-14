Прокуратура заинтересовалась отсутствием отопления в домах нижегородцев
Прокуратура проверит, почему в домах нижегородцев пропало отопление
Фото - © Медиасток.рф
Прокуратура Нижегородской области устроила проверку соблюдения жилищных прав граждан. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний (ДУК), сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Внимание правоохранителей привлекли перебои с подачей тепла на объекты социальной значимости и в многоквартирные дома.
Также в регионе намерены оценить вопрос о проведении перерасчета суммы, которую нижегородцы платят за отопление.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.