Прокуратура заинтересовалась отсутствием отопления в домах нижегородцев

сегодня в 16:26

Прокуратура проверит, почему в домах нижегородцев пропало отопление

Прокуратура Нижегородской области устроила проверку соблюдения жилищных прав граждан. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний (ДУК), сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Внимание правоохранителей привлекли перебои с подачей тепла на объекты социальной значимости и в многоквартирные дома.

Также в регионе намерены оценить вопрос о проведении перерасчета суммы, которую нижегородцы платят за отопление.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

