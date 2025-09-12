Прокуратура Серебряных Прудов проконтролировала ход ремонта на объектах теплоснабжения

Мероприятие направлено на обеспечение своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов. Объезд был организован во исполнение поручений прокуратуры Московской области и в рамках надзора за подготовкой коммунальной инфраструктуры к зимним холодам. В настоящее время на территории округа в рамках модернизации коммунального хозяйства проводится капитальный ремонт и реконструкция ключевых тепловых объектов.

Для контроля за устранением ранее выявленных нарушений и соблюдением сроков работ проверка проводилась совместно с представителями администрации, подрядными организациями и Управлением территориальной надзорной и контрольной деятельности (УТНКР). Основной задачей является недопущение срывов по муниципальным контрактам и гарантия завершения всех работ до начала отопительного сезона.

В ходе объезда были проверены следующие объекты:

· Котельная № 7 в поселке Успенский (капитальный ремонт, подрядчик — ООО «СМУ-ЭС»);

· Теплосеть в селе Подхожее (капитальный ремонт, подрядчик — ООО «СМУ-ЭС»);

· Теплосеть в селе Мочилы (реконструкция, подрядчик — ООО «ЭкоМонтаж»);

· Теплосеть в поселке Успенский (капитальный ремонт, подрядчик — ООО «ЭкоМонтаж»).

По итогам проверки установлено, что все ранее выявленные нарушения устранены. Подрядчиками приняты меры для активизации строительно-монтажных работ и их скорейшего завершения в установленные контрактами сроки. Надзорные органы продолжают держать на контроле ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.