В Балашихе выполнены программы капремонта и повышения надежности электроснабжения

В Балашихе программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации округа.

«Обсудили с коллегами на оперативном совещании ситуацию в нашем городском округе. Важно обеспечивать бесперебойную работу электроснабжения. Для этого проводятся капитальные и текущие ремонты, диагностика оборудования. На сегодняшний день на территории Балашихи программы капитального ремонта и повышения надежности электроснабжения выполнены в полном объеме», — сказал Сергей Юров.

В Балашихе находятся 12 питающих центров, более 1200 трансформаторных подстанций и более 4000 км сетей. Обслуживанием и содержанием этой системы занимаются 4 ресурсоснабжающие организации: ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», МСК «Энергосеть», АО «Оборонэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.