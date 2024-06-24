Программа повышения надежности электроснабжения коснется 33 округов Подмосковья
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Программа повышения надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» в 2024 году затронет 33 городских округа. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Работы по повышению надежности электроснабжения проведут в округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, химки, Чехов, Щелково, Электрогорск и Электросталь.
Мероприятия программы согласованы с органами местного самоуправления и министерством энергетики Московской области.
Суммарное финансирование мероприятий программы 2024 года превышает 2,5 млрд рублей, из них средства ремонтной программы составляют 621,5 млн, а средства инвестиционной программы превышают 1,9 млрд рублей.
Ремонтная программа выполнена уже на 29%, а инвестиционная — на 43%.
В рамках программ проведут ремонт, реконструкцию и строительство ТП (РП), замену, реконструкцию и строительство ЛЭП и расчистку трасс линий электропередач от деревьев и кустарников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.