Программа повышения надежности электроснабжения коснется 33 округов Подмосковья

сегодня в 15:12

Программа повышения надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» в 2024 году затронет 33 городских округа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Работы по повышению надежности электроснабжения проведут в округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Подольск, Пушкинский, Раменский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, химки, Чехов, Щелково, Электрогорск и Электросталь.

Мероприятия программы согласованы с органами местного самоуправления и министерством энергетики Московской области.

Суммарное финансирование мероприятий программы 2024 года превышает 2,5 млрд рублей, из них средства ремонтной программы составляют 621,5 млн, а средства инвестиционной программы превышают 1,9 млрд рублей.

Ремонтная программа выполнена уже на 29%, а инвестиционная — на 43%.

В рамках программ проведут ремонт, реконструкцию и строительство ТП (РП), замену, реконструкцию и строительство ЛЭП и расчистку трасс линий электропередач от деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.