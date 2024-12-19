Программа «Мой подъезд» преобразила свыше 2,5 тыс подъездов в Подмосковье

С момента запуска программы в 2016 году ремонт выполнен в более чем 108 тысячах подъездов — это 60% от их общего числа в Подмосковье. Преобразования уже почувствовали более 3,5 млн жителей региона.

«В 2024 году в рамках программы обновлено свыше 2,5 тысячи подъездов. Во всем Подмосковье проделана огромная работа. Территория мест общественного пользования преображается — обновляются входные двери, пандусы, полы, ступени, меняются окна, поручни лестниц, почтовые ящики. Подъезды становятся не только уютнее и удобнее, но также современнее и оригинальнее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Конкурсы для жителей: яркий вклад в комфортную среду. В рамках программы по ремонту подъездов в МКД ведомством ежегодно проводится конкурс «Лучший подъезд Подмосковья». В этом году были подведены итоги за 2022 и 2023 годы. В 2022 году первое место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» занял подъезд в Реутове, «Лучшим тематическим подъездом» по тематике «Чем знаменит городской округ» опередили объект в Балашихе. А в 2023 году первое место среди тематических подъездов досталось жителям Химок, которые выбрали тему «Наука и образование». Также за прошлый год в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» лидерство одержал подъезд из Балашихи.

«Мы активно привлекаем самих жителей к процессу. Они могут выбирать цветовые решения, оформление и тематику подъездов. Это позволяет создавать уникальные и оригинальные пространства, а также стимулирует к участию в конкурсах», — подчеркнул Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.