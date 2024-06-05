Профилактические работы начались в котельной деревни Суханово Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе с 1 июня стартовал сезон отключения горячей воды и профилактических работ на котельных. В настоящее время работы ведутся в котельной деревни Суханово. От горячего водоснабжения отключено 12 домов и дом отдыха «Суханово». За 10 дней здесь будет проведено необходимое техническое обслуживание оборудования. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В этот период мы проводим на котельной гидравлические испытания котлов на прочность, устраняем выявленные утечки, проводим ревизию и испытания теплообменника горячей воды, насосного оборудования, электрики, с протяжкой всех контактов, просмотром оборудования, а также проверяем установку химводоподготовки. Такая установка из водопроводной воды делает химочищенную воду, вода становится мягкой и не образует накипи», — сказал специалист МУП «Видновское ПТО ГХ».

Работы на котельной в деревне Суханово завершатся 13 июля, а с 14 июля в жилых домах начнется подача горячей воды.

Максимальный срок отключения горячего водоснабжения в Ленинском городском округе — 14 дней. Срок зависит от территории, которую обслуживает та или иная котельная, количества домов, которые она охватывает и масштаба предстоящих технических работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства и главами городских округов отметил важность проведения своевременного ремонта ресурсоснабжающих сетей и модернизации котельных на территории региона.