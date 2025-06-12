Продолжаются работы по очистке водостоков на Мытищинской улице в микрорайоне Пироговский

Улица Мытищинская на выезде из микрорайона Пироговский в период сильных осадков регулярно оказывается в зоне затопления. Местные ливневые системы не справляются с локальными дождевыми катастрофами, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Службами администрации городского округа Мытищи проведено обследование территории. Принято решение о проведении комплексных работ на этом участке. На сегодняшний день приняты все превентивные меры для исключения случаев последующих подтоплений.

«Специальные службы нашего муниципалитета продолжают работы на этом участке. Проводится целый комплекс мероприятий, среди которых углубление сточных канав, прочистка труб. Работают дежурные группы, которые всегда готовы в оперативном режиме отреагировать на любую ситуацию. В преддверии возможных затяжных дождей на выходных наши бригады проводят промывку ливневой системы в районе улицы Мытищинской с использованием спецтехники. Главная цель — максимально очистить трубы и обеспечить эффективную работу всей системы при повышенной нагрузке. Это профилактическая мера для минимизации риска подтоплений в случае обильных осадков. Все службы приведены в готовность», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.