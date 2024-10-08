Продолжается пуск отопления в многоквартирные дома Жуковского

«По многочисленным просьбам жителей, несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха еще не опускалась на протяжении пяти суток ниже +8 градусов по Цельсию, пуск тепла в многоквартирные дома начался уже в пятницу, 4 октября», — сообщил в рамках оперативного совещания глава города Борис Аубакиров.

8 октября отопление запустят в многоквартирные дома до 9 этажа включительно, 9 октября — свыше 9 и до 12 этажей, 10 октября — в 14-этажки, в пятницу, 11 октября, тепло будет поступит в дома выше 14 этажей.

Ознакомиться с графиком пуска отопления по жилищному фонду можно на сайте администрации: https://zhukovskiy.ru/график-пуска-отопления-по-жилищному-ф/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.