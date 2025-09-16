Пробные топки прошли в самой крупной котельной Волоколамска

Накануне в Волоколамском ПТП РЖКХ начался этап пробных топок. Первой включили котельную № 1 — крупнейшую в городе. Она обеспечивает теплом почти 14 тыс. жителей, 74 многоквартирных дома и 12 социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запуск стартовал от центрального теплового пункта № 1, который отвечает за подогрев горячей воды и отопление левой стороны Ново-Солдатской улицы, детского сада № 9 и начальной школы ВСОШ № 2. Завтра подключат ЦТП № 4, после чего поочередно будут запускать остальные тепловые пункты котельной № 1.

«Оборудование полностью готово к отопительному сезону. Мы проверили работу котлов, состояние труб и запорной арматуры, а также надежность автоматики. Обследовали все тепловые узлы и устранили возможные проблемы», — сообщил начальник участка АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» Александр Власов.

Котельная № 1 подает тепло и горячую воду в дома и социальные объекты на улицах Ново-Солдатская, Парковая, Кузина, Ново-Солдатский переулок, Панфилова, Рижское шоссе, Садовая, Садовый переулок, Сергачева, проезд Строителей, Школьная и Школьный проезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.