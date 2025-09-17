Пробные топки на котельных в Королеве

В Королеве завершается подготовка к новому отопительному сезону. С 15 сентября на городских котельных начались пробные топки — традиционная проверка работы отопления перед стартом отопительного сезона. Это важный этап, который позволяет оценить работоспособность системы теплоснабжения перед зимой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе этой процедуры котельная и вся система теплоснабжения запускаются на короткое время для проверки исправности оборудования и выявления дефектов, которые необходимо устранить перед подачей тепла потребителям. Такие работы проводятся после завершения всех подготовительных мероприятий и могут длиться не более 72 часов.

Во время пробной топки проверяются работа котлов, тепловых сетей, подключение внутренних систем отопления зданий и их способность функционировать в условиях реальной нагрузки. Также проводится проверка всех систем на предмет утечек и других неисправностей.

На сегодняшний день пробные топки успешно проведены на шести источниках тепла. До 23 сентября планируют завершить пробные топки на всех котельных нашего города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.