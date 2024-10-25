Проблемы в работе обслуживающей Чехов-3 и Чехов-8 котельной устранены

Жителей городов Чехов-3 и Чехов-8 в Подмосковье проинформировали об окончании работ в котельной, обслуживающей данные населенные пункты, сообщает пресс-служба администрации г. о. Чехов.

Проблемы на котельной были устранены специалистами. Сейчас оборудование работает в штатном режиме. Дополнительно был подключен второй котел. Это поможет повысить надежность и стабильность теплоснабжения.

Чехов-3 и Чехов-8 расположены на юге Подмосковья. Это военные городки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.