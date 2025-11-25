Призы от МосОблЕИРЦ — для новых подписчиков на электронный счет

Шанс выиграть есть у каждого, кто до Нового года подпишется на электронную квитанцию в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

600 победителей получат подарочные карты российского маркетплейса номиналом 1000 рублей.

Почему стоит подписаться на электронный счет. Он сберегает деревья от вырубки, не пропадет из почтового ящика в подъезде, надежно хранится в личном кабинете и содержит ту же информацию, что и бумажная квитанция.

Как подписаться и стать участником розыгрыша.

• Зайдите в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• В разделе «Профиль» выберите «Получать платежные документы в электронном виде»и укажите e-mail.

Посмотреть видеоинструкцию «Как перейти на электронный счет» можно по ссылке.

Победителей выберет генератор случайных чисел до 31 января 2026 года. Подробнее об условиях акции — ЗДЕСЬ.

