Приставы Подмосковья взыскали задолженность за электроэнергию в размере 4,4 млн рублей

Судебные приставы Московской области взыскали 4,4 млн рублей задолженности по договору энергоснабжения с животноводческой фермы в пользу энергосбытовой компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд своим решением обязал животноводческую ферму выплатить в пользу АО «Мосэнергосбыт» долг по договору энергоснабжения и неустойку, начисленную на сумму основного долга. Общая сумма задолженности, подлежащая взысканию, составила порядка 4,4 млн рублей. Данная задолженность возникла вследствие ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате стоимости поставленной электроэнергии.

Во исполнение решения суда в Истринском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство, о чем сотрудники органов принудительного исполнения должным образом проинформировали руководство организации-должника. Также судебные приставы выставили требование об исполнении судебного решения и предупредили о начале применения принудительных мер.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и на регистрационные действия в отношении имущества организации-должника — 16 земельных участков, 17 производственных зданий, 3 сооружений. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму в размере 305 тысяч рублей и обратили взыскание задолженности на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации-должника.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность по неустойке в рамках договора энергоснабжения в пользу энергосбытовой компании. Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

После перечисления на счет взыскателя 4,4 млн рублей исполнительное производство было окончено. Судебное решение в пользу ресурсоснабжающей компании исполнено в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.