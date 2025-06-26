Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» стало доступнее для пользователей Android

Теперь бесплатно скачать приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно в RuStore — официальном российском магазине для устройств Android, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Скачать приложение:

• если на вашем смартфоне нет RuStore, перейдите по ссылке и нажмите кнопку «Скачать RuStore». Обратите внимание: для скачивания бесплатных приложений в RuStore вход через VK ID не требуется;

• в поисковой строке в RuStore введите «МосОблЕИРЦ Онлайн», выберитеприложение из списка и нажмите «Открыть» или перейдите по ссылке;

• ознакомьтесь с информацией и нажмите «Скачать».

Как войти в приложение.

• если вы уже зарегистрированы в личном кабинете МосОблЕИРЦ, при входе в приложение укажите номер телефона и пароль. При необходимости введите второй фактор при двухфакторной аутентификации;

• для регистрации понадобится номер лицевого счета и сумма из квитанции МосОблЕИРЦ за любой из последних трех месяцев, без копеек.

Обновляйте приложение и пользуйтесь «МосОблЕИРЦ Онлайн» с удобством и удовольствием!