Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» стало доступнее для пользователей Android
Теперь бесплатно скачать приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно в RuStore — официальном российском магазине для устройств Android, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Скачать приложение:
• если на вашем смартфоне нет RuStore, перейдите по ссылке и нажмите кнопку «Скачать RuStore». Обратите внимание: для скачивания бесплатных приложений в RuStore вход через VK ID не требуется;
• в поисковой строке в RuStore введите «МосОблЕИРЦ Онлайн», выберитеприложение из списка и нажмите «Открыть» или перейдите по ссылке;
• ознакомьтесь с информацией и нажмите «Скачать».
Как войти в приложение.
• если вы уже зарегистрированы в личном кабинете МосОблЕИРЦ, при входе в приложение укажите номер телефона и пароль. При необходимости введите второй фактор при двухфакторной аутентификации;
• для регистрации понадобится номер лицевого счета и сумма из квитанции МосОблЕИРЦ за любой из последних трех месяцев, без копеек.
Обновляйте приложение и пользуйтесь «МосОблЕИРЦ Онлайн» с удобством и удовольствием!