Приходько сообщил об аварийном отключении энергии в двух поселках ДНР ЖКХ сегодня в 22:58

В поселках Озеряновка и Широкая Балка зафиксировано отключение электроснабжения. Причиной стала аварийная ситуация на энергосети, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько.

Ремонтные бригады уже приступили к работам на месте неисправности. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества жителям. Ситуация находится на контроле у местных властей. Жителям пострадавших поселков рекомендуется следить за официальными обновлениями.