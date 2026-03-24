Приходько сообщил об аварийном отключении энергии в двух поселках ДНР
В поселках Озеряновка и Широкая Балка зафиксировано отключение электроснабжения. Причиной стала аварийная ситуация на энергосети, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько.
Ремонтные бригады уже приступили к работам на месте неисправности. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества жителям.
Ситуация находится на контроле у местных властей.
Жителям пострадавших поселков рекомендуется следить за официальными обновлениями.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.