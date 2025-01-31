Прием граждан состоялся в правительстве Подмосковья

С проблемными вопросами к отраслевым заместителям министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в части содержания МКД и придомовых территорий, начислений за коммунальные услуги, а также обращения с отходами обратилось 15 жителей из более чем 10 городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из вопросов приема — содержание контейнерной площадки на территории городского округа Люберцы: сетевой магазин и рынок сбрасывают отходы на КП вблизи МКД.

Решение — администрации муниципалитета совместно с отраслевым блоком министерства дано поручение:

организовать отдельную КП у рынка;

провести совместную встречу с жителями и инспекторским составом на месте;

опередить даты модернизации КП вблизи МКД;

проверить привязку отходообразователя к конкретной КП;

поверить факты сброса отходов сетевого магазина на КП вблизи МКД.

Жительница городского округа Воскресенск обратилась с просьбой принять меры по ликвидации систематических подтоплений территории по адресу проживания. В ближайшее время будет проведено совещание с обсуждением проектных решений по указанному вопросу с целью принятия решений по ликвидации подтоплений.

По вопросу проведения благоустройства дворовых территорий заявительницы из подмосковного Красногорска принято решение в марте провести выездное совещание с целью изучения факта проведения работ, установки лавочек и наличия разметки во дворе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.