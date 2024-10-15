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При подготовке к зимнему периоду в Подмосковье прислушивались к жалобам жителей

Во время формирования программы подготовки к отопительному периоду в текущем году максимальное внимание уделяли проблемам из жалоб жителей Подмосковья в прошлом году. Об этом рассказал вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Программа подготовки к отопительному периоду состояла из трех этапов — подготовки котельных, подготовки тепловых сетей и подготовки домов.

«Подготовка домов к зиме не менее важна, чем подготовка котельных. В ней участвовали старшие по подъездам и представители советов многоквартирных домов. Все принятые к зиме дома принимались только с их участием», — пояснил Хромушин.

Он отметил, что особое внимание уделялось городским округам красной зоны по итогам отопительного периода 2023–2024 годов. Среди них — Химки, Подольск, Солнечногорск, Сергиево-Посадский, Электросталь, Пушкинский, Орехово-Зуевский и Воскресенск.

Всего в Подмосковье к отопительному периоду подготовили свыше 43,5 тыс. домов, более 11 тыс. км тепловых сетей и 2,8 тыс. котельных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.