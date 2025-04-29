Представители подмосковного МБУ посетили завод по производству спецтехники

Порядка 100 представителей МБУ по содержанию территорий из Подмосковья с рабочим визитом посетили завод «Тверской экскаватор» по производству спецтехники. Осенью министерством на этом заводе было закуплено более 60 погрузчиков. Сейчас, в преддверии нового сезона, коммунальные предприятия посещают производителей с целью изучения характеристик выпускаемой техники для дальнейшего принятия решения о ее закупки муниципалитетами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Муниципалитеты ежегодно проводят работу по обновлению парка коммунальной техники. Особенно актуально это в летний период, перед началом нового сезона. Мы заинтересованы в оснащенности современными, надежными и эффективными машинами, которые позволят обеспечить качественное выполнение уборки. Сейчас важно правильно выбрать поставщика техники, поэтому мы лично выезжаем на производства. По итогу этой работы муниципалитеты самостоятельно рассмотрят возможность закупки техники на предложенных заводах», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Предприятие, расположенное в Твери, выпускает более 12 моделей — экскаваторы-погрузчики, коммунальные машины, гусеничные экскаваторы, мини-погрузчики, а также навесное оборудование.

Делегации Подмосковья провели экскурсию по заводу и продемонстрировали все стадии технологического процесса:

заготовительное производство;

сварочное производство;

окрасочный комплекс;

механическое производство;

цех сборки кабин;

сборочный комплекс;

химико-термическое производство.

Представителям Московской области рассказали о порядке прохождения контроля качества выпускаемой продукции — испытание пружин, проверка сварочных швов и металлографические исследования материалов. Также прошла сессия, посвященная гарантийным обязательствам производителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.