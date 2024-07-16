Представители Подмосковья поучаствовали в обсуждении перспектив капремонта

сегодня в 11:45

В заседании приняли участие руководители региональных операторов капитального ремонта из Свердловской, Московской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской, Мурманской областей и Кабардино-Балкарской Республики, а также представители Минстроя России, фонда развития территорий, банковского и лифтового сообществ.

Основные темы, обсуждаемые на заседании, включали инициативы по изменению федерального законодательства для повышения эффективности реализации программ капитального ремонта. Участники уделили особое внимание вопросам работы с проблемой задолженности при оплате взносов на капитальный ремонт и замены газового оборудования в ходе капремонта.

«Подобные мероприятия позволяют нам обмениваться опытом и вырабатывать совместные решения, направленные на улучшение качества капитального ремонта и повышение комфорта для жителей наших регионов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.