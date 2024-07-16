Представители Подмосковья поучаствовали в обсуждении перспектив капремонта
Фото - © МинЖКХ Московской области
В Воронеже состоялось выездное заседание экспертного совета ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР). Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли, включая генерального директора фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В заседании приняли участие руководители региональных операторов капитального ремонта из Свердловской, Московской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской, Мурманской областей и Кабардино-Балкарской Республики, а также представители Минстроя России, фонда развития территорий, банковского и лифтового сообществ.
Основные темы, обсуждаемые на заседании, включали инициативы по изменению федерального законодательства для повышения эффективности реализации программ капитального ремонта. Участники уделили особое внимание вопросам работы с проблемой задолженности при оплате взносов на капитальный ремонт и замены газового оборудования в ходе капремонта.
«Подобные мероприятия позволяют нам обмениваться опытом и вырабатывать совместные решения, направленные на улучшение качества капитального ремонта и повышение комфорта для жителей наших регионов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.