Представители органов власти новых регионов РФ посетили ЖКХ-центр в Подмосковье

На площадке ЖКХ-центра в доме правительства Московской области прошла встреча с участием представителей регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие, посвященное вопросам формирования и корректировки топливно-энергетических балансов субъектов РФ, а также актуальным проблемам функционирования и развития ТЭК, было организовано по поручению Министерства энергетики РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Центр вновь выступил эффективной площадкой для открытого диалога и обмена опытом, продемонстрировав пример успешного межведомственного взаимодействия. В мероприятии приняли участи также представители аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) и представители ресурсоснабжающих организаций.

Участникам были представлены особенности работы центра. Коллегам из регионов подробно рассказали о внедрении передовых цифровых решений, уникальных наработках в области мониторинга текущей ситуации и современных методах координации действий аварийных и эксплуатационных служб.

Несмотря на различия в географическом положении и специфике энергетического комплекса каждого региона, ключевая цель у всех общая — обеспечение комфорта и надежного энергоснабжения для жителей. Именно поэтому в ходе совещания прозвучало множество уточняющих вопросов, что свидетельствует о высокой заинтересованности всех сторон в выстраивании прозрачного и эффективного взаимодействия.

По итогам встречи стороны договорились о поддержании постоянного контакта. Специалисты центра готовы оказать необходимую методическую и консультационную поддержку, в том числе провести аудит на местах, а также принять делегации из регионов для обучения и передачи лучших практик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.