Представители фонда капремонта Подмосковья проведут выездные мероприятия

На этой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать от 8 до 15 населенных пунктов для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:

во вторник — Подольск; Фрязино; Мытищи; Пушкино; Краснознаменск; Руза; Ленинский округ; Дзержинский; Котельники; Балашиха; Коломна; Красногорск; Химки;

в среду — Подольск; Фрязино; Люберцы; Сергиев Посад; Наро-Фоминск; Одинцово; Руза; Раменское; Жуковский; Реутов; Луховицы; Зарайск; Красногорск; Долгопрудный;

в четверг — Подольск; Ногинск; Можайск; Руза; Раменское; Домодедово; Одинцово (Звенигород); Дмитров;

в пятницу — Подольск; Королев; Сергиев Посад; Молодежный; Одинцово; Руза; Раменское; Жуковский; Балашиха; Кашира; Ступино; Восход; Истра; Красногорск; Лобня.

В настоящее время особое внимание уделяется выполнению сезонных видов работ.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.