Председатели МКД Подмосковья выявили 64 замечания содержания территорий в октябре

Председатели многоквартирных домов регулярно контролируют порядок в своих домах, а также активно участвуют в наведении чистоты и благоустройстве дворовых и общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в октябре при их помощи выявлено 64 дефекта, из которых коммунальные предприятия устранили 50%.

Контроль за ликвидацией нарушений в содержании территорий осуществляется инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые следят за тем, чтобы специалисты оперативно исправляли все недочеты.

Слаженная работа председателей МКД и сотрудников коммунальных служб заметна в Черноголовке, где за месяц устранено 11 замечаний, Серпухове — 6, Волоколамске — 5.

В Министерстве также отметили, что, несмотря на приоритетную подготовку муниципалитетов к зимнему сезону, игнорировать текущие вопросы содержания территорий недопустимо.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.