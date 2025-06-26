Предприятие «Водоканал» в Подмосковье получило новую технику

В Клину коммунальная организация «Водоканал» получила от муниципалитета новую машину. Старая техника уже не могла обеспечить оперативное реагирование аварийной бригады. От муниципалитета компании выделили исправную машину «ГАЗон НЕКСТ» в полной комплектации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Честно говоря, давно ждали это приятное событие. Автомобиль передадут в аварийную бригаду для канализационной службы, что позволит более оперативно доезжать до засоров, устранять их. Теперь мы уверены, что машина в любой момент заведется и доедет. Это лучше, чем на старой неисправной», — рассказал директор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков.

Прошлый автомобиль продуктивно отслужил «Водоканалу» 15 лет. Теперь машину утилизируют. С завтрашнего дня новое транспортное средство уже входит в рабочий режим. Это не последнее пополнение автопарка. Во второй половине года ожидаются еще аварийные машины, экскаватор и кран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.