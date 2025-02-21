Правительство РФ расширило меры поддержки домов с электроотоплением

В РФ расширили возможность использования сезонного коэффициента к предельному значению потребления энергии для людей, которые проживают в домах с электроотопительными установками. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.

Решение приняли на основе обращений со стороны жителей РФ. Благодаря ему поддержку получат добросовестные потребители энергии, которые применяют ее для отопления домов в случае, если других источников теплоснабжения нет.

С 2025 года в РФ используется дифференциация тарифов на электричество для жителей. Она зависит от того, какое количество энергии было потреблено при использовании перекрестного субсидирования.

Так, предельное значение объемов использования электрической энергии в первом диапазоне равно максимум 3,9 тыс. кВт/ч в месяц, во втором от 3,9 тыс. до 6 тыс. кВт/ч в месяц, в третьем — больше 6 тыс. кВт/ч в месяц.

Согласно актуальному постановлению правительства, в регионах РФ с уровнем газификации, не превышающей 5%, повышающий коэффициент 1,8 для владельцев жилых или садовых домов с электроотопительными установками может применяться по решению региональных властей. Делать это можно будет на протяжении отопительного сезона вне зависимости от диапазона использования.

Такую меру приняли потому, что в газифицированных частях Крайнего Севера в населенных пунктах и товариществах работают домовладения с электроотопительными установками. По этой причине такие люди тратят больше энергии, чем предусмотрено установленными диапазонами потребления.

В рамках постановления правительства РФ будет произведен перерасчет цены на электричество с начала 2025 года для тех, кто живет в домах с электроотопительными установками. Также власти регионов обязаны до 1 марта 2025 года поменять тарифы на электричество для населения с учетом расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8.