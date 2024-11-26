Правительство Подмосковья и «Россети Московский регион» реализуют проекты по развитию электрокомплекса

В ПАО «Россети Московский регион» состоялось совещание с участием генерального директора компании Александра Пятигора и вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Также на встрече присутствовали представители министерства энергетики Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В центре внимания было обсуждение хода технологического присоединения ключевых объектов, в том числе, возводимых в рамках крупных инвестпроектов, и реализация масштабной программы «Россети Московский регион», направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей и строительство 4 новых высоковольтных питающих центров.

«Строительство подстанций «Чехов», «Кудиново», «Ромашково» и «Наукоград» является для нас стратегическим проектом, поскольку их планирование осуществлялось с учетом особенностей населенных пунктов, где в настоящее время наблюдается повышенный уровень нагрузки на электросеть. Сдача этих объектов в установленные сроки может значительно улучшить ситуацию с надежностью электроснабжения потребителей. Правительство региона окажет всестороннюю поддержку в решении всех проблемных вопросов, чтобы обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию, так как это напрямую влияет на качество жизни сотен тысяч наших жителей», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Александр Пятигор, в свою очередь, доложил о той работе, которую проводят специалисты компании «Россети Московский регион» в части развития и модернизации электросетевой инфраструктуры Подмосковья. Только за последние несколько месяцев были введены в строй мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая» и подстанция 35 кВ «Бегичево» на юге области. Особое внимание руководство компании уделяет вопросам технологического присоединения объектов крупного, среднего и малого бизнеса к электоросетям. В частности, в контуре повышенного внимания объекты особой экономической зоны «Максимиха» и крупный агропромышленный комплекс «Гринфилдс Агро».

«Мы прекрасно понимаем, что развитие электросетевого комплекса компании — это основа успешного экономического и социального развития Подмосковья. Наращивание электрических мощностей и связанные с ним строительство новых питающих центров, модернизация действующего электросетевого оборудования позволяет нам гарантировать обеспечение электрической энергией возводимых жилых комплексов, крупных производств, объектов образования и здравоохранения. Все это существенно влияет на повышение качества жизни населения Московской области, рост инвестиционной привлекательности Подмосковья, появление новых рабочих мест», — резюмировал Александр Пятигор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.