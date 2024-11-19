Пожарные извещатели установили многодетным семьям в Верее Наро-Фоминского округа

В целях обеспечения пожарной безопасности совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности по Наро-Фоминскому городскому округу и Верейского отдела полиции была проведена работа по установке автономных пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Автономные дымовые пожарные извещатели стали обязательными в России с 1 марта 2023 года в домах и квартирах многодетных семей. Требование также касается жилья семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Установка автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей в Верее является важным шагом к повышению уровня безопасности. Эти устройства способны сигнализировать о появлении дыма на ранней стадии, что дает возможность жильцам быстро среагировать и избежать трагических последствий. Совместная работа местных властей и правоохранительных органов свидетельствует о серьезном подходе к решению проблемы пожарной безопасности в регионе.

Основная цель данной инициативы — защита жизни и здоровья детей, которые являются приоритетом для государства. В многодетных семьях, где проживает несколько детей, установка таких приборов крайне важна, поскольку они помогают предотвратить несчастные случаи. В условиях современных реалий, когда риск возникновения пожара возрастает, такая мера становится особенно актуальной.

Специалисты напоминают, что помимо установки извещателей, семьи должны быть проинформированы о правилах безопасности и действиях в случае угрозы. Проведение обучающих мероприятий и распространение информационных материалов помогут повысить уровень осведомленности граждан и уменьшить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Безопасность в доме — это общая ответственность, и только совместными усилиями можно создать более безопасное окружение для всех.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.