Повышена надежность электроснабжения более 3 тыс жителей 2 поселков Подмосковья

Энергетики повысили надежность электроснабжения более 3 тыс. жителей Лосино-Петровского и поселка Монино округа Щелково. В июле специалисты «Мособлэнерго» выполнили реконструкцию кабельно-воздушной линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией потребителей, расположенных на ул. Новослободской, Новинском шоссе и ул. Полевой. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках реализации производственной программы капремонта электросетей и подстанций на территории округа Щелково энергетики выполнили замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод КВЛ-10 кВ, проходящей от КРУН-10 до ТП-23, на участке трассы протяженностью более 850 м. Также в ходе работ произведена установка пяти новых ж/б опор. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации ЛЭП.

Всего на 2024 год специалистами «Мособлэнерго» в Щелкове запланирован ремонт 10,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Наибольшие объемы будут выполняться летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.