Повторный выезд на проспект 60 лет Октября провели щелковские депутаты и общественники

Председатель Совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова вместе с общественниками провела повторный выезд на проспект 60 лет Октября в рамках мероприятий проекта «Городская среда», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По адресу 60 лет Октября, дома 1А и 1Б, были проведены работы по модернизации существующих и строительству новых детских площадок. Для жителей этих домов были выполнены работы по благоустройству дворовой территории и замене детских площадок на современные.

При осмотре площадки жители высказали пожелания по установке ограждения, спортивных элементов, наполнению песочницы и уборке территории после проведения работ по благоустройству. Все вопросы были переданы в профильную службу для оперативного решения.

Повторный выезд на территорию показал, что пожелания жителей были учтены, и все работы по благоустройству выполнены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.