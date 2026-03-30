Пострадавший от пожара дом в Жуковском подключат к коммуникациям в течение нескольких дней

29 марта в Жуковском произошел пожар в жилом доме по адресу ул. Фрунзе, д. 12. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Пострадавший от пожара дом подключат к коммуникациям в течение нескольких дней, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Планируем подключить дом к коммуникациям в течение нескольких дней. Речь идет о газе, электричестве и отоплении. А уже 30 марта начнутся подготовительные работы к восстановлению кровли, которую сняли во время тушения», — прокомментировал глава Жуковского.

В ближайшее время специалисты будут заниматься установкой точной причины возгорания. По предварительной информации причиной могла стать неисправность проводки или ее перегрузка.

«Если жители захотят, то они могут вернуться в свои квартиры, тем же, у кого квартиры пока не пригодны для проживания и у кого нет возможности на время переехать в другое место, мы предложили варианты временного расселения», — добавил Андроник Пак.

Пункт временного размещения развернут в школе № 8 (ул. Фрунзе, 8). Всего в доме 100 квартир, в которых проживает 157 человек. Вечером 29 марта была организована встреча с жителями в пункте временного размещения. На вопросы ответили глава Жуковского Андроник Пак и представители управляющей компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.