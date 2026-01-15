После смены регоператора на Кубани вдвое снизилось число жалоб на вывоз отходов

За первые пять месяцев прошлого года, когда услуги предоставлял прежний оператор, в систему «РЭО Радар» поступило 74 жалобы от жителей Кубани, включая 20 обращений по поводу несвоевременного вывоза отходов. После начала работы нового оператора, с июня по декабрь, количество жалоб сократилось до 34, из которых только 3 касались задержек в графике. Таким образом, общее число обращений уменьшилось более чем вдвое, сообщила пресс-служба РЭО.

Достичь подобных результатов удалось за счет планомерной модернизации и увеличения автопарка. Предыдущий оператор использовал 139 единиц техники, степень износа которой составляла 44%. Новая компания задействует 198 единиц с уровнем износа 32%. Кроме того, «ЮРО» приобрел 52 новых мусоровоза, 40 из которых были получены по программе льготного лизинга.

«Новый региональный оператор в Краснодарском крае успешно справляется с возложенными на него обязательствами. Компания стремится к снижению жалоб от жителей региона, используя доступные механизмы поддержки федерального центра, в частности, закупку мусоровозов с использованием льготного лизинга», — рассказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% образующихся ежегодно ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.