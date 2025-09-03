После обновления котельной мкр Королева обеспечен надежным источником энергии

Масштабная реконструкция проводится на котельной «Альфа-Лаваль» в Королеве. Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, сегодня обеспечивает теплом и горячей водой 94 дома и восемь социальных объектов микрорайона Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее здесь уже обновили системы газоснабжения и химводоподготовки, в прошлом году заменили дымовую трубу, выполнили монтаж горелок и отремонтировали участок тепловой сети.

В этом году работа продолжается — специалисты устанавливают новое котловое оборудование, а также укладывают более 700 новых трубопроводов на участке закольцовки системы водоснабжения котельной. Капитально ремонтируют и теплосети от центрального теплового пункта № 22, который также расположен в микрорайоне Первомайский.

Работы завершатся в 2026 году, их результатом станет надежный источник тепловой энергии для всего микрорайона.

В этом году в Королеве капитально ремонтируют еще четыре котельные: «Текстильщик», «3,3А» в микрорайоне Юбилейный, «Самаровка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.