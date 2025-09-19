Поселок Реммаш Сергиева Посада готов к приему тепла после ремонта теплотрассы

В этом году в поселке Реммаш Сергиево-Посадского округа было заменено свыше 3 км магистральных тепловых труб — порядка 50% от их общей протяженности в населенном пункте. Работа выполнены подрядчиком «Газпром теплоэнерго МО» в рамках трехстороннего концессионного соглашения между предприятием, правительством Московской области и администрации Сергиево-Посадского округа. Депутаты окружного Совета проверили готовность инженерных коммуникаций к зиме, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прежде чем уложить трубы готовилась траншея — она очищалась от старых коммуникаций и скопившегося ила. Затем на дно засыпали и утрамбовывали песчаную подушку. И только потом на нее укладывали новые трубы, проверяли сварные швы и делали теплоизоляцию.

По словам подрядчика, поселок полностью готов к подаче тепла. Управляющая компания также заверяет, что все вводы в жилые дома проверены, а неисправные — заменены. Работы по благоустройству территории завершатся в течение двух недель.

«Работы по замене труб, их спайки и изоляции стыков проведены. Система уже находится под давлением, в ней есть вода как теплоноситель. Рабочим осталось закрыть лотки, утрамбовать песком и все это засыпать — провести благоустройство», — рассказал депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа Сергей Карнаухов.

Важный момент: трубы проложены со специальными контрольными маячками, которые помогут точно определить место прорыва в случае аварийной утечки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.