Портал госуслуг Подмосковья принял более 1 тыс заявок на ремонт газовой техники

Более 1 тыс. раз жители Московской области вызвали мастера для ремонта и замены газового оборудования через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услуга «Ремонт/замена газоиспользующего оборудования без изменения МЧРГ» доступна для физических лиц на регпортале в разделе «Дом и ЖКХ». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, в онлайн-форме указать, какое оборудование нужно заменить, отметить адрес объекта, номер лицевого счета и желаемую дату проведения работ.

Заявка будет рассмотрена в течение трех рабочих дней. Заявителю позвонят для подтверждения даты выезда специалиста АО «Мособлгаз» и согласования удобного времени.

Услуга по вызову мастера для ремонта и замены газового оборудования предоставляется бесплатно. Оплата осуществляется только за фактически выполненные работы.

Акт о проведении работ, подписанный АО «Мособлгаз», поступит в личный кабинет заявителя на регпортале. Подписать его можно электронной цифровой подписью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.