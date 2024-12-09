Портал госуслуг Подмосковья поможет проверить газовое оборудование

Теперь жители Подмосковья могут заключить договор технического обслуживания газового оборудования на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья можно онлайн подать заявление на заключение договора техобслуживания газового оборудования и подписать его с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, ее можно оформить прямо во время заполнения заявки. Для этого в электронной форме предусмотрен переход на страницу с полной информацией по созданию ЭЦП и необходимыми ссылками», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жильцам многоквартирных и частных домов нельзя самостоятельно проверять и ремонтировать газовые плиты, колонки и котлы. Эти работы должны выполнять специализированные организации. Для этого собственнику или арендатору жилья нужно заключить с такой организацией договор.

Для жителей Подмосковья услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования на региональном портале» предоставляется бесплатно на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

В течение 10 рабочих дней после подачи электронного заявления договор на техническое обслуживание поступает в личный кабинет заявителя. Его требуется подписать с помощью электронной цифровой подписи. Сформировать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) можно бесплатно в мобильном приложении «Госключ».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.