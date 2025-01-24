Порядка 900 элементов в жилых домах Подольска заменят в 2025 году

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с подольским прокурором Иваном Денисовым провел первый в новом году профильный час по работе фондов капитального ремонта. В текущем году заменят почти 900 элементов в 276 жилых домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году заменили порядка 1 000 элементов в 180 МКД. Обновили крыши, лифтовое оборудование, фасады, особое внимание уделили коммуникациям и подвалам.

Не все из запланированного удалось выполнить в срок. Недопуск в квартиры остается одной из самых главных проблем. Часто из-за одного нерадивого собственника нет возможности провести замену труб по всему стояку. Поэтому власти округа подключат правовой отдел для взаимодействия с управляющей организацией и ФКР, усилят информирование.

Отдельно остановились на замечаниях жителей. Подрядчики должны обратить внимание на качество выполнения работ и своевременно вывозить мусор. Также решат вопрос с индивидуальными тепловыми пунктами в нескольких домах, потому что шум от их работы вызывает у людей нарекания. Позитивно откликнулись жители на установку общедомовых приборов учета, так как счета за коммунальные услуги стали у них значительно меньше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.