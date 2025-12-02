Порядка 90 баков установил Каширский региональный оператор

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:07

Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего в конце месяца было установлено и заменено порядка 90 емкостей, из них:

67 баков для твердых коммунальных отходов;

22 бака для раздельного сбора;

1 бункер для крупногабаритных отходов.

Например, емкости были заменены в следующих городских округах: Домодедово, Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды.

В зону обслуживания регоператора входят следующие округа: Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.