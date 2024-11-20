Порядка 8,3 км теплосетей заменили в мкр Климовск Подольска

Очередной штаб прошел в Подольске под руководством вице-губернатора Евгения Хромушина. Были обсуждены промежуточные итоги модернизации теплового хозяйства, капитального ремонта домов, планы на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самые масштабные работы по обновлению трубопроводов протяженностью 8 287 метров провели в мкр. Климовск Подольска. В том числе переложили участки от котельной КСПЗ на улице Заводской до ЦТП-8 протяженностью 2 675 метров, до ЦТП-20 — 3 846 метров, до ЦТП-9 — 1 727 метров, до ЦТП-10, 11 — 39 метров.

Порядка 3 тыс. м теплотрасс отремонтировали от котельной на улице Гайдара, построили более 600 м новых сетей в микрорайоне Силикатная.

«На следующий год нас ждет не меньший объем работ. Ремонта ждут более 20 тыс. м труб. Кроме того, после обследований дополнили адресный перечень новыми адресами, это еще 17 240 метров сетей. Сейчас основное внимание на благоустройство. Десять разрытых участков уже привели в порядок, еще по 17 адресам закопаем траншеи, положим асфальт до конца ноября», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.