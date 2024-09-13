Порядка 65% подъездов отремонтированы в Богородском округе за 2024 год

В Богородском округе в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной среды», инициированной губернатором Московской обрасти Андреем Воробьевым, с начала 2024 года было отремонтировано 77 подъездов в многоквартирных жилых домах. Всего в рамках программы на текущий год запланирован ремонт 120 подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объектах проводятся комплексные работы, включающие в себя ремонт входных групп, стен и потолков, замену окон, почтовых ящиков, световых приборов, укладку напольного покрытия на первых этажах. Перед этим ведутся подготовительные работы по очистке стен, потолков, пола от старой краски, поврежденной штукатурки и плитки.

«У каждой управляющей компании есть список объектов, — отметил генеральный директор УК «Альянс Богородского г. о.» Роман Чечнев. — Перед утверждением перечня работ и подъездов сотрудниками УК проводится объезд с целью выявления тех подъездов, в которых давно не проводился ремонт. На 2024 год у нас был запланирован капитальный ремонт восьми подъездов, на данный момент выполнены работы в шести. Два подъезда остаются в работе. До конца октября постараемся выполнить план».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.