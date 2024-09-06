Порядка 600 дворовых территорий отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. С начала года в регионе отремонтировано порядка 600 дворовых территорий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Ямочный ремонт большими картами — от 100 кв. м. подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тыс. кв. м. асфальта в 33 городских округах», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов
Лидерами по объему выполненных работ стали:
- Химки, в которых обновили 29 дворов — 39 тыс. кв. метров покрытия;
- Орехово-Зуевский округ — 31 двор, что соответствует 30 тыс. кв. метров;
- Богородский округ — 23 двора и 29 тыс. кв. метров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.
Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб, подчеркнул глава региона.