Порядка 600 дворовых территорий отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Московской области продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. С начала года в регионе отремонтировано порядка 600 дворовых территорий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ямочный ремонт большими картами — от 100 кв. м. подтверждает свою эффективность. Это более современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Всего в этом году отремонтировано свыше 575 тыс. кв. м. асфальта в 33 городских округах», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов

Лидерами по объему выполненных работ стали:

Химки, в которых обновили 29 дворов — 39 тыс. кв. метров покрытия;

Орехово-Зуевский округ — 31 двор, что соответствует 30 тыс. кв. метров;

Богородский округ — 23 двора и 29 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб, подчеркнул глава региона.